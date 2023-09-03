Абринес раскритиковал работу судей на ЧМ-2023 после поражения от Канады
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Игрок сборной Испании Алекс Абринес раскритиковал работу судей на чемпионате мира — 2023 после поражения в матче с Канадой, которое лишило команду места в плей-офф.
«Судейство было разочаровывающим. На площадке много действующих лиц, и судьи не могут быть одними из них. Не только в этом матче, но и на протяжении всего турнира судьи принимали неправильные решения.
Я не говорю, что это было в нашу пользу или против нас, это не имеет значения. В один день судьи играют в одну сторону, в другой — в другую», — приводит слова Абринес Basket News.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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