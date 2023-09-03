«Нас имеют». Тренер сборной Канады высказался о работе судей на ЧМ-2023
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Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес дал комментарий по поводу работы судей на чемпионате мира — 2023.
«Нас имеют. Позвольте мне пожаловаться», — сказал Фернандес после матча с Испанией.
Напомним, сегодня состоялся заключительный матч группового этапа чемпионата мира — 2023, в котором сошлись национальные команды Испании и Канады. Счёт встречи — 88:85 в пользу канадцев.
Благодаря этой победе сборная Канады получила путёвку в плей-офф. Испанцы заняли третье место в группе и завершили своё выступление на чемпионате.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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