Мотеюнас — о победе над США: знаю, какая сумасшедшая атмосфера сейчас в Литве

Центровой сборной Литвы Донатас Мотеюнас вспомнил победу национальной команды в матче с США на Олимпиаде-2004.

Напомним, сегодня Литва обыграла США в матче группового этапа ЧМ-2023.

«Я тогда был ребёнком, мне было 14 лет, и я помню, как смотрел эту игру, и это было нечто впечатляющее. Как я уже сказал, с первого дня мы здесь для того, чтобы приносить радость нашим людям, нашему баскетболу, и я знаю, какая сумасшедшая атмосфера сейчас в Литве. И мне очень понравилось, что мы как команда можем принести эту радость нашим людям.

Мы понимаем, кто мы есть, понимаем, как тяжело нам приходится работать, чтобы добиваться побед, и это очень важно.

Конечно, США — одна из самых талантливых команд на чемпионате мира. Но это, честно говоря, только групповой этап, сейчас начинаются настоящие игры, игры на выбывание, и мы должны переключить своё внимание на них», — приводит слова Мотеюнаса EuroHoops.