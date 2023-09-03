Мотеюнас — о победе над США: знаю, какая сумасшедшая атмосфера сейчас в Литве

Центровой сборной Литвы Донатас Мотеюнас вспомнил победу национальной команды в матче с США на Олимпиаде-2004.
Напомним, сегодня Литва обыграла США в матче группового этапа ЧМ-2023.
«Я тогда был ребёнком, мне было 14 лет, и я помню, как смотрел эту игру, и это было нечто впечатляющее. Как я уже сказал, с первого дня мы здесь для того, чтобы приносить радость нашим людям, нашему баскетболу, и я знаю, какая сумасшедшая атмосфера сейчас в Литве. И мне очень понравилось, что мы как команда можем принести эту радость нашим людям.
Мы понимаем, кто мы есть, понимаем, как тяжело нам приходится работать, чтобы добиваться побед, и это очень важно.
Конечно, США — одна из самых талантливых команд на чемпионате мира. Но это, честно говоря, только групповой этап, сейчас начинаются настоящие игры, игры на выбывание, и мы должны переключить своё внимание на них», — приводит слова Мотеюнаса EuroHoops.
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