Бронни Джеймс посетил матч футбольной команды

Бронни Джеймс, старший сын звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, побывал на матче USC Trojans, которая представляет Университет Южной Калифорнии в американском футболе.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Ожидается, что он отыграет один сезон в USC, прежде чем перейдёт в НБА.