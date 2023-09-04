Сборная США в матче с Литвой пропустила наибольшее количество очков в своей истории
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Сборная США в матче группового этапа чемпионата мира — 2023 с национальной командой Литвы установила личный антирекорд по количеству пропущенных очков. Напомним, встреча завершилась победой литовцев со счётом 110:104.
Наилучшую результативность в противостоянии Литвы и США продемонстрировал Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 35 очков. В составе Литвы лучшую статистику показал Вайдас Кариниускас — 15 очков.
Таким образом, национальная команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате и стала победителем группы J. Американцы вышли в плей-офф со второго места.
Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
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