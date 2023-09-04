Брэд Стивенс: задача «Бостона» — завоёвывать титулы
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Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс высказался о целях команды на грядущий сезон.
«В конечном счете, наша работа — это погоня за титулами, и именно это мы и попытаемся сделать. Мы думаем, что эта команда снова будет в числе претендентов на чемпионство, но быть в числе претендентов — это только часть дела. Нужно уметь играть на максимуме своих возможностей, когда это необходимо. Я думаю, что в прошлом году у нас было несколько неудачных недель, и худшая из них пришлась на май. Мы не можем этого допустить, если хотим стать теми, кем мы хотим стать», — приводит слова Стивенса SB Nation.
В минувшем сезоне «Селтикс» уступили в финале Восточной конференции «Майами Хит» со счётом 3-4.
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