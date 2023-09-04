Аренас рассказал о конфликтном диалоге со Стюартом, два года назад подравшийся с Леброном

На собственном подкасте экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о том, как во время тренировочного турнира к нему подошёл бигмен «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт с целью выяснить отношения.

Два года назад Стюарт поучаствовал в неприятном инциденте во время матча против «Лос-Анджелес Лейкерс». Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Леброн Джеймс локтём разбил лицо форварду Айзее. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца матча.

Тогда Аренас в собственных социальных сетях высказал своё недовольство поступком молодого игрока, сказав, чтобы тот готовился к скорейшему обмену.

Недавно проходил тренировочный турнир Zeke-End, на котором присутствовал и Стюарт, и Аренас. По словам Гилберта Айзея подошёл к нему и сказал, что недоволен его словами двулетней давности. Экс-участник Матча всех звёзд ответил игроку в собственном стиле: «Мне без разницы о чём ты думаешь, пацан, иди на площадку и играй, а иначе получишь от меня в лицо».