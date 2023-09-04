Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб раскрыл планы клуба по Клэю Томпсону

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб признался, что калифорнийский клуб намерен сохранить звёздного атакующего защитника, одного из лидеров команды Клэя Томпсона.
«На данный момент у нас было несколько разговоров с агентом Клэя Томпсона. Но они ещё очень и очень ранние. Ожидаю, что когда-нибудь наши дискуссии будут иметь серьёзный характер. Мы посмотрим, сможем ли мы придумать что-то, что позволит Клэю оставаться здесь в течение длительного времени», — приводит слова Лэйкоба The Athletic.
Томпсон — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт». Баскетболист пять раз принимал участие в матче всех звёзд организации.
В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 82 матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,4 передачи.
- 4 сентября 2023
-
06:17
-
06:06
-
05:58
-
05:52
-
04:53
-
03:37
-
02:15
-
01:39
-
00:32
-
00:19
-
00:13
- 3 сентября 2023
-
23:44
-
22:28
-
21:51
-
20:21
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:31
-
17:40
-
16:52
-
16:18
-
16:08
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
13:41
-
13:39
-
12:51
-
12:22
-
11:39
-
11:03
-
10:59
-
10:25
-
09:11