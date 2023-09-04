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Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб раскрыл планы клуба по Клэю Томпсону

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб раскрыл планы клуба по Клэю Томпсону
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб признался, что калифорнийский клуб намерен сохранить звёздного атакующего защитника, одного из лидеров команды Клэя Томпсона.

«На данный момент у нас было несколько разговоров с агентом Клэя Томпсона. Но они ещё очень и очень ранние. Ожидаю, что когда-нибудь наши дискуссии будут иметь серьёзный характер. Мы посмотрим, сможем ли мы придумать что-то, что позволит Клэю оставаться здесь в течение длительного времени», — приводит слова Лэйкоба The Athletic.

Томпсон — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт». Баскетболист пять раз принимал участие в матче всех звёзд организации.

В минувшем сезоне 33-летний защитник принял участие в 82 матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 2,4 передачи.

Намерения Томпсона:
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