Финалист НБА в составе «Майами»: меня никогда по-настоящему не ждали в НБА

Новоиспечённый атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс заявил о том, что сталкивался с трудностями на первых порах своего пребывания в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Честно говоря, меня никогда по-настоящему не ждали в НБА, так что всё было немного по-другому. Я всегда старался сделать так, чтобы моё имя упоминалось при малейшей возможности, пытался воспользоваться шансом», — сказал Страс в подкасте Five on the Floor.

Напомним, после открытия рынка свободных агентов НБА в июле 27-летний Страс заключил с «Кливлендом» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 62,3 млн в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Майами Хит».

В минувшем розыгрыше плей-офф защитник принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,2, трёхочковых — 31,9.