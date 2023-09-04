Финалист НБА в составе «Майами»: меня никогда по-настоящему не ждали в НБА

Новоиспечённый атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Макс Страс заявил о том, что сталкивался с трудностями на первых порах своего пребывания в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Честно говоря, меня никогда по-настоящему не ждали в НБА, так что всё было немного по-другому. Я всегда старался сделать так, чтобы моё имя упоминалось при малейшей возможности, пытался воспользоваться шансом», — сказал Страс в подкасте Five on the Floor.
Напомним, после открытия рынка свободных агентов НБА в июле 27-летний Страс заключил с «Кливлендом» четырёхлетний контракт на общую сумму $ 62,3 млн в результате сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Майами Хит».
В минувшем розыгрыше плей-офф защитник принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40,2, трёхочковых — 31,9.
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