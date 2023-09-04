Трёхкратный чемпион НБА провёл четыре дня в бельгийской тюрьме

Трёхкратный чемпион НБА Патрик Маккоу провёл четыре дня в бельгийской тюрьме после того, как подписал контракт с «Остенде».
Как сообщает Het Nieuwsblad, у Маккоу возникли проблемы с визой, в результате чего он был заключен в тюрьму Стиноккерзеле на четыре дня, что в конечном итоге привело к его возвращению в США.
Сообщалось, что по прибытии в Бельгию Маккоу столкнулся с проблемами на паспортном контроле. По странному стечению обстоятельств его паспорт был помечен как «утерянный» или «украденный» из-за необычной ошибки.
Паспорт Маккоу был аннулирован, что привело к его немедленному задержанию в транзитном центре в Стиноккерзеле. Йохан Ванде Ланотте, известный деятель, связанный с Остенде, пытался посетить Маккоу во время его содержания под стражей, но не смог добиться освобождения американца.
После четырёхдневного пребывания под стражей Макко был депортирован в США.
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