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Карл-Энтони Таунс прокомментировал вылет Доминиканской Республики с ЧМ-2023

Карл-Энтони Таунс прокомментировал вылет Доминиканской Республики с ЧМ-2023
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Лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата мира — 2023 на стадии второго группового этапа.

«Это один из самых увлекательных баскетбольных турниров, в котором я когда-либо принимал участие. Я получил больше всего удовольствия, играя с этими ребятами. Приехав сюда, мир ожидал, что мы потерпим поражение, не сможем ничего противопоставить нашим соперникам.

Мы были одними из тех соперников, с которыми легко встретиться, но в этот раз мы оказались совсем другой командой. Мы приехали сюда, и я надеюсь, что мы заставили нашу страну гордиться тем, как мы соревновались. То, как мы сражались. И я думаю, что самое важное — это то, что мы заставили нашу страну поверить», — приводит слова Таунса Eurohoops.

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