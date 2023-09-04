Джейсон Тейтум показал, как он играет в гольф
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум разместил новое видео в социальных сетях, в котором продемонстрировал навыки игры в гольф.
Джейсон Тейтум играет в гольф:
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Раннее известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал, что лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум хотел переманить звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда к себе в команду.
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