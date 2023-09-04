Форвард сборной Сербии лишился почки после матча ЧМ-2023
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Баскетболисту сборной Сербии Борише Симаничу удалили почку после травмы в матче ЧМ-2023 с Южным Суданом (115:83).
Напомним, Симанич получил удар локтем в область почек за менее чем две минуты до конца матча.
По словам главного тренера Светислава Пешича, у игрока было сильное кровотечение, и было трудно найти необходимую кровь для Симанича.
Федерация баскетбола Сербии (KSS) первоначально заявила, что почка и все ее функции были сохранены, однако позже появилась новая информация. Как объявила федерация, в воскресенье игроку была сделана еще одна операция в связи с осложнениями, возникшими после наблюдения за состоянием игрока.
Исключение игрока до конца турнира ставит под вопрос его дальнейшую карьеру.
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