Форвард сборной Сербии лишился почки после матча ЧМ-2023

Баскетболисту сборной Сербии Борише Симаничу удалили почку после травмы в матче ЧМ-2023 с Южным Суданом (115:83).

Напомним, Симанич получил удар локтем в область почек за менее чем две минуты до конца матча.

По словам главного тренера Светислава Пешича, у игрока было сильное кровотечение, и было трудно найти необходимую кровь для Симанича.

Федерация баскетбола Сербии (KSS) первоначально заявила, что почка и все ее функции были сохранены, однако позже появилась новая информация. Как объявила федерация, в воскресенье игроку была сделана еще одна операция в связи с осложнениями, возникшими после наблюдения за состоянием игрока.

Исключение игрока до конца турнира ставит под вопрос его дальнейшую карьеру.