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Аренас считает, что иностранные игроки больше не боятся сборную США

Аренас считает, что иностранные игроки больше не боятся сборную США
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас вновь раскритиковал уровень национальной команды США, которая сейчас выступает на чемпионате мира — 2023.

«Больше нет той мистики, когда ты играешь против игрока НБА. Уважение осталось, но нет того страха и трепета, который был 27 лет назад.

Эта команда США — пятый по силе набор из 12 игроков. Из этой группы только Энтони Эдвардс соответствует уровню первой сборной», — сказал Аренас в своём подкасте.

Напомним, вчера, 3 сентября, американцы потерпели поражение в матче с Литвой (104:110).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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