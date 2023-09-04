Аренас считает, что иностранные игроки больше не боятся сборную США

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас вновь раскритиковал уровень национальной команды США, которая сейчас выступает на чемпионате мира — 2023.

«Больше нет той мистики, когда ты играешь против игрока НБА. Уважение осталось, но нет того страха и трепета, который был 27 лет назад.

Эта команда США — пятый по силе набор из 12 игроков. Из этой группы только Энтони Эдвардс соответствует уровню первой сборной», — сказал Аренас в своём подкасте.

Напомним, вчера, 3 сентября, американцы потерпели поражение в матче с Литвой (104:110).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.