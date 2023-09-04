Три звезды НБА посетили матч Месси в Лос-Анджелесе
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Действующие звёзды НБА Леброн Джеймс и Джеймс Харден, а также легендарный Мэджик Джонсон посетили матч МЛС, в котором «Интер Майами» в гостях встречался с «Лос-Анджелесом».
Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Майами.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. В этом матче на его счету ассистентский дубль. После его передач забивали Жорди Альба и Леонардо Кампана. Также у «Интер Майами» голом отметился Факундо Фариас, забивший с паса Томаса Авилеса. На 90-й минуте один гол отыграл Райан Холлингсхед с передачи Карлоса Велы.
На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 25 очков.
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