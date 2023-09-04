Елевич — о поражении ЦСКА от «Уралмаша»: не вижу какой-то сенсации в этом результате

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о поражении ЦСКА в контрольном матче с новичком Единой лиги ВТБ (92:98).
«Я лично ничего особенного в этом поражении не вижу. Команды на этом этапе сыгрываются, ищут свой баскетбол. Может быть, красно‑синие работали по какой‑то особой программе в этой встрече. Идёт предсезонная подготовка, поэтому не вижу какой‑то сенсации в этом результате. Ничего страшного здесь для ЦСКА нет. К тому же не думаю, что красно‑синие уже взяли всех тех игроков, что им нужны. Думаю, они ещё подберут кого‑то», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».
В предстоящем сезоне «Уралмаш» впервые в своей истории выступит в Единой лиге ВТБ, в минувшем сезоне клуб стал чемпионом Суперлиги, переиграв в финальной серии ещё одного новичка предстоящего сезона Единой лиги — «Руну».
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