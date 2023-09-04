Паоло Банкеро резко ответил на вопрос об итальянских болельщиках
Поделиться
Форвард сборной США Паоло Банкеро ответил на вопрос о болельщиках сборной Италии перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира.
«Хочу ли я что-то сказать болельщикам сборной Италии? Нет», — сказал Банкеро, общаясь с журналистами.
Напомним, Банкеро, родившийся в США, ранее принял решение выступать за сборную Италии и в 2020 году был вызван в состав на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы, но не смог дебютировать за основную команду из-за пандемии. В 2023 году Банкеро поменял своё решение и выразил готовность выступить в составе сборной США на чемпионате мира.
Сборные США и Италии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира — 2023. Команды сыграют во вторник, 5 сентября. Начало — в 15:40 мск.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
20:53
-
20:15
-
19:52
-
19:21
-
18:36
-
18:14
-
16:50
-
16:26
-
15:36
-
14:57
-
14:16
-
13:05
-
12:21
-
11:08
-
10:59
-
10:47
-
09:34
-
08:47
-
07:39
-
06:17
-
06:06
-
05:58
-
05:52
-
04:53
-
03:37
-
02:15
-
01:39
-
00:32
-
00:19
-
00:13
- 3 сентября 2023
-
23:44
-
22:28
-
21:51
-
20:21
-
19:15
Партнерский контент