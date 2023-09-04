Паоло Банкеро резко ответил на вопрос об итальянских болельщиках

Форвард сборной США Паоло Банкеро ответил на вопрос о болельщиках сборной Италии перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира.

«Хочу ли я что-то сказать болельщикам сборной Италии? Нет», — сказал Банкеро, общаясь с журналистами.

Напомним, Банкеро, родившийся в США, ранее принял решение выступать за сборную Италии и в 2020 году был вызван в состав на матчи квалификационного турнира чемпионата Европы, но не смог дебютировать за основную команду из-за пандемии. В 2023 году Банкеро поменял своё решение и выразил готовность выступить в составе сборной США на чемпионате мира.

Сборные США и Италии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира — 2023. Команды сыграют во вторник, 5 сентября. Начало — в 15:40 мск.