Трушкин — об МБА: у нас молодой коллектив, уверен, мы не оставим людей равнодушными

Форвард МБА Владислав Трушкин высказался перед началом дебютного сезона в московском клубе.

«Следил ли за МБА в прошлом сезоне? Не буду скрывать, следил, конечно. Сейчас, наверное, уже можно об этом говорить — у меня была возможность перейти в МБА ещё перед прошлым сезоном, но тогда я принял другое решение. Разумеется, дебют команды выдался таким, что заставил всех вокруг говорить об МБА. Не могу сказать, что я жалел о принятом решении, скорее, я анализировал: а был бы такой же результат вместе со мной? Когда я приехал с «Енисеем» играть против МБА, я общался с Евгением Вороновым и честно ему сказал: «После матчей МБА не могу уснуть!» Некоторые игры начинались в 20:00 по московскому времени, заканчивались в 10 часов вечера, а по красноярскому это уже два часа ночи! И я смотрел, а потом ещё какое-то время был под впечатлением, не ложился. Так что МБА своей игрой в прошлом году сбила мой режим!

Будут ли команды по-другому настраиваться на МБА в новом сезоне? Спорт интересен тем, что ты здесь и сейчас должен доказывать, что лучше соперника, каждый день. Поэтому я не очень верю в историю про недонастрой на МБА в прошлом сезоне. В Единой лиге ВТБ конкуренция серьёзная, все игроки — профессионалы, поэтому нельзя сказать, что кто-то неправильно относился к клубу, а сейчас всё будет иначе. Просто не будет точно, но и в том году все играли на максимум.

Какой результат будет хорошим для нас? Я скажу так: попадание в плей-офф — это уже хороший результат. Плюс нельзя забывать про Кубок России, в прошлом сезоне МБА участвовала в «Финале четырёх», взяла бронзу, поэтому хочется как минимум повторить этот результат. Но загадывать — дело неблагодарное. Нужно идти шаг за шагом. А аппетит, как известно, приходит во время еды.

Что хочу сказать болельщикам? Я жду возможности познакомиться с вами поближе! Приходите на наши матчи, следите за клубом, поддерживайте МБА. У нас энергичный и молодой коллектив, который будет впитывать эту поддержку и выкладываться на все сто процентов. Уверен, что мы не оставим людей равнодушными. Вместе мы придём к победам и получим удовольствие от баскетбола!» — приводит слова Трушкина официальный сайт МБА.

Напомним, Трушкин перешёл в МБА из «Енисея» минувшим летом.