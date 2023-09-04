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Джимми Батлер: меня не волнует чемпионат мира по баскетболу

Джимми Батлер: меня не волнует чемпионат мира по баскетболу
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что не следит за проходящим в эти дни чемпионатом мира по баскетболу.

«Что я думаю о чемпионате мира? Меня не волнует чемпионат мира», — сказал Батлер в ответ на вопрос сербского журналиста издания sportklub.n1info.rs.

Напомним, чемпионат мира — 2023 проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.

33-летний Батлер является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной США.

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