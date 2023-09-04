Джимми Батлер: меня не волнует чемпионат мира по баскетболу
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что не следит за проходящим в эти дни чемпионатом мира по баскетболу.
«Что я думаю о чемпионате мира? Меня не волнует чемпионат мира», — сказал Батлер в ответ на вопрос сербского журналиста издания sportklub.n1info.rs.
Напомним, чемпионат мира — 2023 проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.
Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.
33-летний Батлер является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной США.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
22:23
-
21:55
-
21:42
-
21:22
-
20:53
-
20:15
-
19:52
-
19:21
-
18:36
-
18:14
-
16:50
-
16:26
-
15:36
-
14:57
-
14:16
-
13:05
-
12:21
-
11:08
-
10:59
-
10:47
-
09:34
-
08:47
-
07:39
-
06:17
-
06:06
-
05:58
-
05:52
-
04:53
-
03:37
-
02:15
-
01:39
-
00:32
-
00:19
-
00:13
- 3 сентября 2023
-
23:44
Партнерский контент