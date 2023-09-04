Орландо Коулмен не вернётся в «Енисей». Он продолжит карьеру в чемпионате Ирака

Американский форвард Орландо Коулмен принял решение не возвращаться в «Енисей» и подписал контракт с «Аль-Нафтом», выступающим в чемпионате Ирака, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, 30-летний американский баскетболист, в апреле подписавший «летний» контракт с венесуэльским «Гуарос де Лара», но позднее покинувший команду по семейным обстоятельствам, решил не возвращаться в красноярский клуб.

Коулмен принял участие в 19 матчах Единой лиги ВТБ в составе «Енисея» в минувшем сезоне и отметился средними показателями в 7,5 очка и 2,1 подбора за 20,5 минуты игрового времени.

В завершившемся сезоне красноярский клуб занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.