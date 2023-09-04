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Остин Ривз отреагировал на поведение Вайдаса Кариниускаса, показавшего ему язык

Остин Ривз отреагировал на поведение Вайдаса Кариниускаса, показавшего ему язык
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Защитник cборной США Остин Ривз ответил литовскому баскетболисту Вайдасу Кариниускасу, который забил мяч с фолом через Ривза, а затем показал ему язык в матче второго группового этапа чемпионата мира (104:110).

«Это баскетбол. Он соревнуется, я соревнуюсь. Я не испытал никаких эмоций по поводу того, что он сделал. Я не принимаю это на свой счёт. В моей карьере было много подобных случаев, когда люди смотрели на меня косо или пытались как-то провоцировать меня. Всё в порядке, потому что это баскетбол.

Это не имеет особого значения. Как я уже сказал, он провёл действительно хорошую игру, они все сыграли здорово, как единое целое, и обыграли нас.

Матч с Италией? Мы должны быть на высоком уровне все 40 минут. Мы не должны позволять себе медленно вкатываться в игру или выключаться, не играя на все сто процентов. В этом матче не будет права на ошибку. Каждый, кто выходит на площадку, должен быть сосредоточен и играть с одной целью — победить», — приводит слова Ривза Basket News.

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