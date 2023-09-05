Рич Пол: если бы Карри выиграл титул в «пузыре», то никто бы и не подумал это обесценить

Именитый спортивный агент Рич Пол высказался на тему того, что титул «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе со звёздным форвардом Леброном Джеймсом, выигранный в 2020 году, обесценивается публикой и медиа. Плей-офф того сезона проходил в специальном «пузыре» из-за эпидемии коронавируса.

«Если бы Карри выиграл то чемпионство, то его бы стали так же бы обесценивать как делают с Леброном? Думаю нет. Ну хорошо, в любом случае, я считаю, что обесценивание того титула это неправильно. Я был в «пузыре». Баскетболистам приходилось проверяться каждый день и не видеть свои семь на протяжении почти трёх месяцев.

Подобные обстоятельства сделали весь путь намного более сложным. Потому до финала дошли самые стойкие, опытные команды, с лидерами в составе», — заявил Пол на подкасте Гилберта Аренаса.