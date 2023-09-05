Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, состоится два четвертьфинальных матча чемпионата мира. С этих матчей стартует плей-офф турнира.
Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 5 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. 1/4 финала. Расписание матчей 5 сентября
11:45 мск. Литва — Сербия.
15:40. Италия — США.
Сборная США заняла второе место в группе J, одержав четыре победы (Новая Зеландия, Греция, Иордания, Черногория) и потерпев одно поражение (Литва).
Сборная Италии заняла первое место в группе I, одержав четыре победы (Ангола, Филиппины, Сербия, Пуэрто-Рико) и потерпев одно поражение (Доминиканская Республика).
Сборная Литвы заняла первое место в группе J, одержав все пять побед на турнире (Египет, Мексика, Черногория, Греция, США).
Сборная Сербии заняла вторую позицию в группе I, одержав четыре победы (Китай, Пуэрто-Рико, Южный Судан, Доминиканская Республика) и потерпев одно поражение (Италия).
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