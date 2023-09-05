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Сергей Тараканов назвал главных фаворитов чемпионата мира

Сергей Тараканов назвал главных фаворитов чемпионата мира
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Знаменитый советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказался о главных фаворитах чемпионата мира.

«Испания – самая именитая и замечательная европейская команда последних лет. Она выиграла абсолютно всё. Они легко вышли из группы и на этом мундиале. Но в стыковых матчах за выход в плей-офф уступили Латвии. Неожиданно для многих латвийцы совершили сенсацию. А испанцы отправились домой. И теперь у нас сменится чемпион мира.

Ещё раньше вылетели с турнира французы. И теперь среди претендентов на титул можно назвать Канаду, Германию, США и Литву. У литовцев есть и будет особенная поддержка, при которой играть плохо просто невозможно. Они наши баскетбольные братья», — приводит слова Тараканова телеграм-канал спортивного радио «Движение».

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