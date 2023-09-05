Джимми Батлер сделал совместную фотографию с Карлосом Алькарасом

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер сделал совместную фотографию с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом на турнире US Open, который проходит в эти дни в США. Также на фотографии присутствует колумбийский певец Джей Балвин.
Фото: Из личного архива
Форвард «Майами» проявляет активный интерес к турниру US Open. Так, 33-летний баскетболист недавно был замечен на матчах с участием американской теннисистки, шестой ракетки мира Кори Гауфф.
Отметим, что Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023, призовой фонд которого составляет $ 65 000 020. В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира, итальянца Маттео Арнальди.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Арнальди четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
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