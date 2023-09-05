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Американский новичок «Уралмаша» поделился впечатлениями от команды

Американский новичок «Уралмаша» поделился впечатлениями от команды
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Американский новичок «Уралмаша» Гарретт Невелс высказался по поводу своей команды.

«Первое впечатление от «Уралмаша»? В клубе работают профессионалы — это видно сразу, здесь хороший тренерский состав и игроки.

У меня есть несколько друзей, играющих в лиге ВТБ, также несколько лет назад я играл против команд из лиги ВТБ в Еврокубке, так что я очень рад играть здесь. Хочу показать свои возможности на таком высоком уровне.

У меня уже была возможность погулять по Екатеринбургу. Город мне очень нравится, он красивый. Инфраструктура хорошо развита. Я сам из Лос-Анджелеса, но переезд в Екатеринбург не составил для меня трудностей в плане развитости города. Здесь кипит жизнь, что мне нравится», — приводит слова Невелса пресс-служба команды.

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