Федерация Южного Судана рассказала о расизме в адрес игрока, травмировавшего Симанича

Федерация баскетбола Южного Судана осудила расизм и преследования в адрес Нуни Омота после неприятного инцидента с участием сербского форварда Бориши Симанича во время матча чемпионата мира на прошлой неделе.

«Сегодня Федерация баскетбола Южного Судана была проинформирована о травме игрока Бориши Симанича и последующем удалении почки в результате инцидента, произошедшего во время матча Кубка мира с Сербией на прошлой неделе.

Инцидент был связан с контактом между сербским игроком и игроком мужской сборной Южного Судана Нуни Омотом. Официальные лица рассмотрели инцидент сразу после его возникновения и не нашли в действиях Омота никакой грубой игры. На тот момент ни федерация, ни игрок не были поставлены в известность о тяжести травмы Симанича. Это произошло непреднамеренно.

Федерация хотела бы ещё раз обратить внимание на расизм и преследования, которым подвергся игрок Нуни Омот после появления новостей об этом прискорбном событии. Мы осуждаем любые проявления расизма по отношению к игроку.

Баскетбол — это вид спорта, который призван объединять людей, а не использоваться в качестве инструмента предрассудков.

В заключение мы выражаем молитвы и наилучшие пожелания Борише Симаничу», — говорится в заявлении федерации.