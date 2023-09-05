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Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ-2023, обыграв Литву

Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ-2023, обыграв Литву
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах завершился первый четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Литвы и Сербии. Победу праздновали сербские баскетболисты — 87:68.

Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович, записавший в свой актив 21 очко. В составе сборной Литвы отличился Тадас Седекерскис — 14 очков, девять подборов.

В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Сегодня также пройдёт второй четвертьфинальный матч чемпионата мира. В 15:40 мск встретятся сборные Италии и США.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
05 сентября 2023, вторник. 11:45 МСК
Литва
Окончен
68 : 87
Сербия
Литва: Седекерскис - 14, Йокубайтис - 13, Браздейкис - 11, Валанчюнас - 11, Нормантас - 8, Кузминскас - 6, Димша - 3, Мотеюнас - 2, Малдунас, Бендзюс, Кариниускас, Сирвидис
Сербия: Богданович - 21, Петрушев - 17, Йович - 11, Гудурич - 9, Милутинов - 9, Йович - 8, Аврамович - 8, Давидовац - 2, Маринкович - 1, Ристич - 1, Добрич, Симанич
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