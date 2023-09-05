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Сербские фанаты бурно отпраздновали попадание в полуфинал чемпионата мира

Сербские фанаты бурно отпраздновали попадание в полуфинал чемпионата мира
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Сербские фанаты бурно отпраздновали попадание своей национальной команды в полуфинал чемпионата мира — 2023.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах завершился первый четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Литвы и Сербии. Победу праздновали сербские баскетболисты — 87:68.

Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович, записавший в свой актив 21 очко. В составе сборной Литвы отличился Тадас Седекерскис — 14 очков, девять подборов.

В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Статистический факт:
Сербия выиграла все матчи чемпионата мира, если вела в счёте 10+ очков к перерыву
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