Okko объявил о партнёрстве с ПБК ЦСКА

Okko и профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА подписали договор о сотрудничестве. Согласно контракту, Okko станет домашней платформой для видеоконтента ПБК ЦСКА. Все видео, представленные на площадках команды, будут доступны в Okko. Сервис предложит болельщикам и эксклюзивный контент, связанный с ПБК ЦСКА.
Сотрудничество также предполагает взаимные привилегии для болельщиков ЦСКА и пользователей Okko в рамках билетной программы, подписок и других направлений.
Партнёрство начнётся 6 сентября, когда Okko покажет матчи ПБК ЦСКА на турнире в честь 50-летия клуба «Игокеа» в Республике Сербской.
«Здорово, что один из крупнейших онлайн-кинотеатров нашей страны, несмотря на большое количество связанных с политикой сложностей, большое внимание уделяет международному спорту и с особой симпатией относится к баскетболу. Вместе мы порадуем наших болельщиков интересными клубными роликами, качественными предсезонными матчами, сможем увидеть европейские турниры и за счёт солидного выбора классного баскетбола в пакете Okko постараемся привлечь новых ценителей нашей любимой игры.
Важно, что компания смотрит в будущее, старается работать на рынке на опережение, стремится показывать матчи высокого европейского уровня, даже несмотря на временное отстранение российских команд. Уверен, наше сотрудничество получится продуктивным и долгосрочным», — сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.
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