Стивен Эй Смит объяснил, почему не стал бы полагаться на Энтони Дэвиса

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит заявил, что не стал бы доверять центровому «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису из-за высокой травматичности.
«Я не верю в Энтони Дэвиса, если говорить о его доступности для команды. Я не говорю о его наборе навыков и о том, беспокоит его это или нет, я говорю о его склонности к травмам. Он слишком нестабилен. С ним часто что-то происходит… Как будто сегодня он питался здоровой едой, а на следующий день съел пакетик Skittles и заболел», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.
Напомним, Дэвис перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и помог команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне. В минувшем сезоне НБА Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
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