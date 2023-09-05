Луиджи Датоме: сборная США на другом уровне, надо отдать им должное

Лёгкий форвард сборной Италии Луиджи Датоме заявил, что сборная США находится на другом уровне, после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира (63:100).
«Их подготовка, атлетизм и физическая форма находятся на другом уровне по сравнению с нами. Они много забили, а мы так и не нашли путь к кольцу. В третьей четверти разрыв увеличился. Мы не были на достаточном уровне, чтобы конкурировать с ними. Всегда больно с такой разницей, но они действительно играли на другом уровне.
Их игра в обороне? Когда кто-то из них включался, у нас почти не было шансов. Их атлетизм, блокшоты и перехваты… У нас был план на игру, мы в него верили, но, когда разница на площадке настолько велика, надо просто отдать им должное», — приводит слова Датоме Eurohoops.
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