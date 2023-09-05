Юрица Жужа: молодёжь «Локо» — настоящее золото, не видел таких талантов в других командах

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа рассказал о текущей форме команды после первых контрольных матчей, а также высоко оценил молодых игроков краснодарского клуба.
«Ещё рано ждать от игроков оптимальной формы, это обернётся последствиями в будущем. Сейчас они работают на фоне усталости, и это значит, что мы всё делаем правильно и находимся на верном пути. Это важнее всего на данном этапе. К началу сезона мы наберём нужную форму, потому что парни хорошо прибавляют. Мы очень довольны тем, какой состав у нас подобрался и как они выполняют всё, что мы им говорим.
Сильно ли прибавили молодые игроки по сравнению с прошлым сезоном? Наша молодёжь — настоящее золото. Золото, о котором надо правильно заботиться. Мы провели вместе с Обрадовичем всего один сезон в Единой лиге, но в других командах я не видел такой талантливой молодёжи, такого золота, что есть у нас в «Локомотиве». Нам просто нужно день за днём, занятие за занятием, игра за игрой обучать их. Повторю, что эти ребята — золото «Локомотива», — сказал Жужа в ролике, опубликованном пресс-службой клуба.
- 5 сентября 2023
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