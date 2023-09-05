Форвард «Нью-Орлеана» Трей Мёрфи получил травму во время тренировки

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи травмировался во время тренировки и будет проходить обследование.
«Источники ESPN сообщают, что Трей Мёрфи из «Нью-Орлеан Пеликанс» сегодня во время тренировки получил травму мениска левого колена и будет проходить дальнейшее медицинское обследование. Пока неизвестно, потребуется ли ему операция», — написал Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 23-летний Мёрфи принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата и набирал 14,5 очка, делал 3,6 подбора и 1,4 результативной передачи в среднем за игру.
Также он сыграл в матче плей-ин, где соперником его команды стала «Оклахома-Сити Тандер» (118:123). Мёрфи набрал 21 очко и совершил четыре подбора.
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