Экс-игрок НФЛ сравнил Леброна Джеймса с Каримом Абдул-Джаббаром и Уилтом Чемберленом
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Экс-игрок НФЛ Ричард Шерман, ныне соведущий шоу Undisputed Скипа Бэйлесса, выразил мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал бы легендой баскетбола, если бы играл в 1960-е и 1970-е годы.
«Если бы Леброн Джеймс играл в 1960-е и 1970-е годы, вы бы говорили о нём так же, как о Кариме Абдул-Джаббаре и Уилте Чемберлене, потому что там были бы только похвалы. Достаточно просто посмотреть на весь объём работы, который он проделывает», — сказал Шерман в эфире шоу Undisputed.
Напомним, 38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком. Форвард выступает за «Лейкерс» с 2018 года.
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