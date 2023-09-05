Давис Бертанс: выход в 1/4 финала — лучший момент карьеры, но мы приехали не ради участия

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс назвал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира самым важным моментом в своей карьере.

«Это лучший момент в карьере? Я чувствую, что это так. Каждый матч за сборную можно назвать самым важным. На этом турнире мы творим историю нашей страны. Я почти уверен, что каждый человек в Латвии находился у экранов телевизоров, наблюдая за нашими матчами. Мы почувствовали эту энергию почти двух миллионов человек.

Мы говорили об этом с первого дня: мы приехали сюда не только для того, чтобы поучаствовать. Также мы настраиваемся на четвертьфинал. Мы отдохнём, соберёмся с мыслями, изучим соперника и будем бороться за победу в каждой оставшейся игре.

Суть нашей команды в том, что никто не заботится о своей личной статистике. Когда все играют так, что готовы отдать всё ради команды, пожертвовать собой, это облегчает работу тренера», — приводит слова Бертанса Eurohoops.

Завтра, 6 сентября, сборная Латвии встретится с Германией в четвертьфинале чемпионата мира — 2023.