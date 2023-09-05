Давис Бертанс: выход в 1/4 финала — лучший момент карьеры, но мы приехали не ради участия

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс назвал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира самым важным моментом в своей карьере.
«Это лучший момент в карьере? Я чувствую, что это так. Каждый матч за сборную можно назвать самым важным. На этом турнире мы творим историю нашей страны. Я почти уверен, что каждый человек в Латвии находился у экранов телевизоров, наблюдая за нашими матчами. Мы почувствовали эту энергию почти двух миллионов человек.
Мы говорили об этом с первого дня: мы приехали сюда не только для того, чтобы поучаствовать. Также мы настраиваемся на четвертьфинал. Мы отдохнём, соберёмся с мыслями, изучим соперника и будем бороться за победу в каждой оставшейся игре.
Суть нашей команды в том, что никто не заботится о своей личной статистике. Когда все играют так, что готовы отдать всё ради команды, пожертвовать собой, это облегчает работу тренера», — приводит слова Бертанса Eurohoops.
Завтра, 6 сентября, сборная Латвии встретится с Германией в четвертьфинале чемпионата мира — 2023.
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
23:36
-
23:27
-
23:04
-
22:20
-
22:02
-
21:46
-
20:52
-
20:25
-
19:45
-
18:56
-
18:19
-
17:57
-
17:47
-
17:20
-
16:52
-
16:11
-
15:22
-
15:07
-
14:49
-
14:07
-
13:35
-
13:32
-
13:18
-
13:05
-
12:30
-
12:24
-
11:41
-
10:00
-
09:50
-
09:29
-
09:00
-
08:21
-
08:13
-
08:01