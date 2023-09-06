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Гилберт Аренас рассказал историю о приходе Леброна Джеймса в НБА

Гилберт Аренас рассказал историю о приходе Леброна Джеймса в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, как отец предупредил его о появлении форварда Леброна Джеймса в лиге.

«Говорят, что никто не знал о приходе в лигу Леброна? Это знал мой отец. Я помню, он позвонил мне и спросил, что я делаю. Я сказал: «Я только что закончил тренировку», он ответил: «Ну, тебе лучше вернуться обратно в спортзал. В старшей школе есть парень по имени Леброн Джеймс, он подобен надвигающемуся урагану». Но никто не боится школьников, что бы о них ни говорили», — рассказал Аренас в новом выпуске своего подкаста.

Леброн Джеймс был выбран на драфте 2003 года под общим первым номером командой «Кливленд Кавальерс».

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