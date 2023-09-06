Главный тренер ЦСКА Райкович: играть под открытым небом будет интересно

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о значимости для его команды выступления на турнире в честь 50-летия клуба «Игокеа» из Боснии и Герцеговины. 6 сентября в стартовом матче красно-синие должны сыграть в Национальном теннисном центре в Баня-Луке с хозяевами на открытом воздухе. Встреча начнётся в 21:00 мск. В случае осадков игру перенесут на арену в Лакташи.

«У [местного] клуба богатая история, которая началась в 1973 году, включает участие во многих европейских турнирах, а сейчас продолжается в Адриатической лиге и Лиге чемпионов. Спасибо хозяевам за приглашение и гостеприимство, они с гордостью принимают ЦСКА, мы видим это с первых минут нахождения в стране.

Играть под открытым небом будет интересно. Интересно будет и сыграть с этим соперником, который действует быстро и жестко, прессингует по всей площадке. Надеюсь, что три матча в Баня-Луке будут полезными.

Это вторая стадия нашей подготовки. Сейчас мы примем участие в матчах, которые не получилось бы организовать дома, в России. Встретимся с другими соперниками, представляющими различные баскетбольные школы, использующие разные тактики в матчах. Турнир станет очередным шагом для обретения хорошей игровой формы. После следующей стадии, турнира в Турции, мы должны быть уже готовы к старту сезона», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Райковича.