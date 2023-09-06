Тони Кукоч сравнил Аллена Айверсона с современными игроками

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», а также многократный призёр международных турниров, Тони Кукоч рассказал о том, как игра легендарного защитника Аллена Айверсона отличается от нынешних баскетболистов.
«Игра Аллена Айверсона на площадке отличалась от игры современных игроков НБА тем, что ему нравилось идти в «краску», в отличие от сегодняшних парней, которые предпочитают бросать трёхочковые. Можно говорить о том, что другие парни быстрые, но габариты Айверсона и то, как он проходил баскетболистов — выглядело ещё быстрее.
Он это делал, благодаря своим навыкам. А сегодняшние игроки, в большинстве своём намного выше и больше него, но все равно просто бросают дальние броски. Первоочерёдной задачей Аллена являлось найти пространство для рывка внутрь. И это учитывая то, что тогда намного жёстче и чаще фолили. Для меня он один из лучших игроков, с которым мне приходилось играть», — приводит слова Кукоча инсайдер Брендон Робинсон.
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