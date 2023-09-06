Экс-игрок «Зенита» Кузминкас: Валанчюнас проделывает невероятную работу
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После поражения в четвертьфинале чемпионата мира в матче со сборной Сербии форвард Миндаугас Кузминкас высказал слова поддержки своему партнёру по сборной Йонасу Валанчюнасу.
«Он наш капитан, он проделывает невероятную работу, учитывая, что с 2011 года он не пропустил ни один международный турнир.
Нам предстоит ещё одна игра. Завоевать медали уже невозможно, но ради тех людей, которые приехали нас поддержать, мы будем бороться», — приводит слова Кузминкаса портал Eurohoops.
В составе сборной Литвы Валанчюнас дважды становился серебряным призёром чемпионата Европы (2013, 2015). Мингаускас также принимал участие в упомянутых достижениях и является многолетним партнёром центрового по сборной Литвы.
Достижение Валанчюнаса:
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