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Дэнни Грин вернулся в «Филадельфию»

Дэнни Грин вернулся в «Филадельфию»
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Защитник Дэнни Грин подписал однолетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщает известнейший инсайдер Эдриан Войнаровски.

Трёхкратный чемпион НБА (2014, 2019, 2020) возвращается в «Филадельфию», где провёл два сезона с 2020 по 2022 год. Также 35-летний игрок воссоединяется с тренером Ником Нёрсом, вместе с которым выиграл чемпионство в составе «Торонто Рэпторс».

Минувший сезон игрок практически пропустил, дебют был совершён игроком лишь 1 февраля 2023 года в составе «Мемфис Гриззлиз». Позже игрок был обменян в «Хьюстон Рокетс», а после чего был отчислен.

Затем Грин подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», где исполнял роль глубокого запасного. Тем не менее за 12 игр в команде из штата Огайо он показывал высокий процент исполнения трёхочковых — 42,4.

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