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Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 6 сентября

Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 6 сентября
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Сегодня, 6 сентября, состоятся два четвертьфинальных матча чемпионата мира. Тем самым, будут определены полуфинальные пары турнира.

Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 6 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. 1/4 финала. Расписание матчей 6 сентября

11:45 мск. Германия — Латвия.
15:30 мск. Канада — Словения.

Сборная Германии заняла первое место в группе K, одержав пять побед на турнире (Япония, Австралия, Финляндия, Грузия и Словения) и не потерпев ни одного поражения.

Сборная Латвии заняла второе место в группе L, одержав четыре победы (Ливан, Франция, Испания и Бразилия) и потерпев одно поражение (Канада).

Победитель первой пары встретится в полуфинале со сборной США.

Сборная Канады заняла первое место в группе L, одержав четыре победы (Франция, Ливан, Латвия и Испания) и потерпев одно поражение (Бразилия).

Сборная Словении заняла второе место в группе K, одержав четыре победы (Венесуэла, Грузия, Кабо-Верде и Австралия) и потерпев одно поражение (Германия).

Победитель второй пары встретится в полуфинале со сборной Сербии.

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Четвертьфиналы ЧМ-2023 продолжаются! В очереди: Германия, Латвия, Канада и Словения — LIVE
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