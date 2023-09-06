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Сможет ли Лука Дончич вывести Словению в полуфинал ЧМ?

Сможет ли Лука Дончич вывести Словению в полуфинал ЧМ?
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Сегодня, 6 сентября, пройдёт четвертьфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встретятся сборные Словении и Канады. Матч начнётся в 15:40 мск. На Олимпиаде в 2021 году Словения смогла дойти до полуфинала турнира, но Канада считается одним из главных фаворитов всего чемпионата.

Сможет ли разыгрывающий Лука Дончич снова привести Словению к полуфиналу? Предлагаем принять участие в опросе, чтобы высказать своё мнение о грядущем матче.

Сборная Канады заняла первое место в группе L, одержав четыре победы (Франция, Ливан, Латвия и Испания) и потерпев одно поражение (Бразилия).

Сборная Словении заняла второе место в группе K, одержав четыре победы (Венесуэла, Грузия, Кабо-Верде и Австралия) и потерпев одно поражение (Германия).

Победитель второй пары встретится в полуфинале со сборной Сербии.

ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Канада
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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