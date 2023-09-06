«У нас есть шанс войти в историю». Тренер Канады высказался о четвертьфинале со Словенией

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес дал комментарий по поводу предстоящего четвертьфинала чемпионата мира — 2023 со сборной Словении.

«Это будет непросто, мы столкнемся с командой, которая уже давно играет вместе, у которой есть суперзвезда. У нас есть все необходимые инструменты для защиты, и я думаю, что мы готовы делать правильные вещи и показывать свой стиль.У нас будет шанс сделать то, что мы хотим, и выиграть игру.

Это нелегко. Он один из лучших европейских игроков, один из лучших игроков НБА. Это волнует всех. Но дело не в Луке, а в команде. Они проделали огромную работу, начиная с тренера и заканчивая игроками, создав свою «химию». Они выиграли Евробаскет, побывали на Олимпиаде. Лука не смог бы сделать это в одиночку. Это командный вид спорта, и даже если он — голова змеи, они — хорошая команда.

Этот матч очень много значит для всех, кто живет в Канаде, не только для тех, кто ежедневно следит за баскетболом и любит его. Это и для всех остальных, мы играем для всех в Канаде, независимо от того, нравится ли им этот вид спорта. В это время года все могут следить за игрой и поддерживать ее, узнавая больше об этих замечательных канадских игроках. Некоторые из них играют в НБА, некоторые — на высоком уровне в Европе. Я думаю, это мотивирует, у нас есть шанс войти в историю. Каким бы ни был результат сегодняшнего матча, он будет лучшим в истории канадского баскетбола. Каждый раз, когда у тебя есть шанс сделать что-то, чего еще никто не делал, я думаю, это очень важно. Наши ребята очень рады этому», — приводит слова Фернандеса Eurohoops.