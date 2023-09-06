Главный тренер сборной Канады назвал MVP чемпионата мира из своей команды

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес считает, что Шей Гилджес-Александер является MVP чемпионата мира — 2023.
«Шей — умный парень. Невозможно выступать на таком уровне, если не приспосабливаться к правилам. С ним было потрясающе работать, он суперзвезда. В моих глазах он — MVP этого турнира», — сказал Фернандес, общаясь с журналистами.
Напомним, сегодня Канада встретится со Словенией в четвертьфинале турнира.
Сборная Канады заняла первое место в группе L, одержав четыре победы (Франция, Ливан, Латвия и Испания) и потерпев одно поражение (Бразилия).
Сборная Словении заняла второе место в группе K, одержав четыре победы (Венесуэла, Грузия, Кабо-Верде и Австралия) и потерпев одно поражение (Германия).
Победитель второй пары встретится в полуфинале со сборной Сербии.
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