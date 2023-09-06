Тренер Хардена: Джеймс хорош до тех пор, пока его всё устраивает

Журналист Ом Юнгмисук рассказал о словах одного из тренеров Джеймса Хардена по поводу действующего разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс».
«Как мне сообщил источник, который в прошлом тренировал Джеймса Хардена, он разговаривал с другим тренером, который тренировал Джеймса Хардена, и тот сказал: «Слушай, Джеймс хорош до тех пор, пока его всё устраивает», — приводит слова журналиста ClutchPoints.
Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство Джеймс испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
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