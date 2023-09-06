Диллон Брукс рассказал, как Канада будет действовать против Дончича

Игрок сборной Канады Диллон Брукс поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира — 2023 со сборной Словении и рассказал о том, как они собираются действовать против звезды Луки Дончича.
«Он привык играть в таких матчах, он знает все хитрости игры. Я чувствую, что все будет примерно так же, как и в НБА: мы будем стараться действовать физически и выматывать его к четвёртой четверти.
У нас есть хорошая группа ребят, готовых играть в баскетбол на Кубке мира, преданных своему делу и желающих играть друг с другом.
Я чувствую, что мы настроены и рады этой игре. Это что-то новое для всех, энергия и волнение будут высокими. Все это отличные команды. Германия, Словения, Сербия, только что обыгравшая Литву. Все они попали сюда не просто так. Я думаю, что команда, которая пройдет весь путь, будет наиболее готовой ко всему этому», — приводит слова Брукса Eutohoops.
- 6 сентября 2023
-
12:15
-
11:45
-
11:27
-
11:08
-
10:41
-
10:19
-
09:44
-
09:00
-
08:29
-
08:04
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:19
-
05:45
-
05:22
-
05:00
-
00:59
-
00:50
-
00:31
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
23:36
-
23:27
-
23:04
-
22:20
-
22:02
-
21:46
-
20:52
-
20:25
-
19:45
-
18:56
-
18:19
-
17:57
-
17:47