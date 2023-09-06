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Диллон Брукс рассказал, как Канада будет действовать против Дончича

Диллон Брукс рассказал, как Канада будет действовать против Дончича
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Игрок сборной Канады Диллон Брукс поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала чемпионата мира — 2023 со сборной Словении и рассказал о том, как они собираются действовать против звезды Луки Дончича.

«Он привык играть в таких матчах, он знает все хитрости игры. Я чувствую, что все будет примерно так же, как и в НБА: мы будем стараться действовать физически и выматывать его к четвёртой четверти.

У нас есть хорошая группа ребят, готовых играть в баскетбол на Кубке мира, преданных своему делу и желающих играть друг с другом.

Я чувствую, что мы настроены и рады этой игре. Это что-то новое для всех, энергия и волнение будут высокими. Все это отличные команды. Германия, Словения, Сербия, только что обыгравшая Литву. Все они попали сюда не просто так. Я думаю, что команда, которая пройдет весь путь, будет наиболее готовой ко всему этому», — приводит слова Брукса Eutohoops.

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