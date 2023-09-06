Физиотерапевт сборной Доминиканской Республики скончался по пути домой с ЧМ-2023
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Физиотерапевт национальной команды Доминиканской Республики Бладимир Регаладо скончался по пути домой с чемпионата мира — 2023.
«Вся команда ФИБА выражает любовь и искренние соболезнования Доминиканской Республике и семье физиотерапевта команды Бладимира Регаладо, который трагически скончался во время поездки домой с Кубка мира.
Всем будет очень не хватать Бладимира. Покойся с миром», — говорится в заявлении ФИБА.
Раннее лидер сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата мира — 2023 на стадии второго группового этапа.
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