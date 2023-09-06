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Батлер в одиночестве смотрел матч Кори Гауфф в кинотеатре

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер смотрел матч 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису между Кори Гауфф и Еленой Остапенко в кинотеатре.

Напомним, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые вышла в полуфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала US Open шестая ракетка турнира Гауфф за 1 час 7 минут разгромила 20-ю сеяную, представительницу Латвии Елену Остапенко со счётом 6:0, 6:2.

Батлер в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе со звёздным сербским центровым Николой Йокичем.

У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.