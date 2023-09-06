«Злость за поражение от Литвы». В США прокомментировали разгромную победу над Италией

Игроки сборной США Тайриз Халибёртон и Джейлен Брансон, а также главный тренер команды Стив Керр высказались по поводу разгромной победы матче четвертьфинала чемпионата мира — 2023 со сборной Италии (100:63).
«Мы играли с большей злостью. Очевидно, что мы просто разозлились за поражение от Литвы, не хотели бы снова испытать это чувство.
Того фактора страха перед игрой с США больше нет, поэтому мы просто хотели показать миру, что то поражение от Литвы было единственной неудачей», — приводит слова Халибёртона официальный сайт ФИБА.
«Основное внимание мы уделяли нашей энергии, тому, как мы начинаем игру и как задаем тон. Мы делали это на протяжении всей игры, и я горжусь тем, как мы отреагировали, и мы должны быть готовы к следующей игре», — сказал Брансон.
«Когда вы соревнуетесь и играете с такой силой и энергией, это просто заразительно, и тогда становится весело. Неважно, кто забивает, кто набирает очки, главное — это команда, и именно тогда игра достигает своего пика и приносит удовольствие», — подытожил Керр.
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